МОН відправило дисертацію Киви на “поглиблене вивчення”
Міністерство освіти та науки відправило кандидатську дисертацію нардепа Іллі Киви на “поглиблене вивчення”
Таке рішення прийняла експертна рада міністерства на засіданні 14 вересня, повідомляє Bihus.info.
Експертна рада також запрошувала народного депутата на це засідання. Однак Кива не прийшов.
“Експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів”, – повідомив один із членів експертної комісії.
Вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня.
- Нагадаємо, 26 квітня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління (як окремої науки) на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
- При цьому всі 13 членів вченої ради Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості одноголосно підтримали наукову роботу Іллі Киви.
- Разом з тим, журналіст Данило Мокрик заявив, що заяву про порушення було передано в Міносвіти за кілька днів після захисту Кивою дисертації.
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