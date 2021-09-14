МОН відправило дисертацію Киви на “поглиблене вивчення”

Таке рішення прийняла експертна рада міністерства на засіданні 14 вересня, повідомляє Bihus.info.

Експертна рада також запрошувала народного депутата на це засідання. Однак Кива не прийшов.

“Експертна рада прийняла рішення відправити цю роботу на поглиблене вивчення в декілька наукових закладів”, – повідомив один із членів експертної комісії.

Вивчати роботу нардепа експертна рада почала ще на засіданні 15 червня.

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