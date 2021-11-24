МОН внесло зміни до порядку проведення ЗНО

Про це повідомляє пресслужба МОН.



У міністерстві зазначили, що внесення змін дозволить актуалізувати порядок проведення ЗНО, увідповіднити його до нових реалій проведення іспиту, зокрема в умовах карантину.



Міносвіти також визначило механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.



Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудуться за таким графіком: фізика - 23 травня; хімія - 26 травня; українська мова, українська мова і література - 31 травня; математика, математика (завдання рівня стандарту) - 3 червня; іспанська мова, німецька мова, французька мова - 6 червня; англійська мова - 7 червня; історія України - 10 червня; географія - 14 червня; біологія - 17 червня.

Нагадаємо, 15 вересня очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що переможці цьогорічних міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики та хімії отримають президентські стипендії у розмірі 100 тис. грн.