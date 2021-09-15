Шкарлет: Переможці учнівських олімпіад отримають у цьому році по 100 тис. грн
Переможці цьогорічних міжнародних учнівських олімпіад отримають президентські стипендії у розмірі 100 тис. грн
Про це повідомив голова МОН Сергій Шкарлет.
Уряд підтримав пропозицію щодо премій президента України у розмірі 100 тис. грн для переможці олімпіад з таких предметів:
- математики,
- фізики,
- інформатики,
- хімії.
У свою чергу, учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами виплатять стипендії протягом року (щомісяця по 10 тис. грн).
"Сьогодні уряд підтримав відповідний Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, та вніс зміни до деяких постанов Кабміну. Відтепер стипендії та премії призначатимуться щороку за результатами участі в ЗНО та міжнародних олімпіадах", - сказав Шкарлет.
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