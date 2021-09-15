Шкарлет: Переможці учнівських олімпіад отримають у цьому році по 100 тис. грн

Про це повідомив голова МОН Сергій Шкарлет.

Уряд підтримав пропозицію щодо премій президента України у розмірі 100 тис. грн для переможці олімпіад з таких предметів:

математики,

фізики,

інформатики,

хімії.

У свою чергу, учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами виплатять стипендії протягом року (щомісяця по 10 тис. грн).

"Сьогодні уряд підтримав відповідний Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, та вніс зміни до деяких постанов Кабміну. Відтепер стипендії та премії призначатимуться щороку за результатами участі в ЗНО та міжнародних олімпіадах", - сказав Шкарлет.

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