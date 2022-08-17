Про це інформує в телеграмі український бізнесмен співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank Олег Гороховський.

З першого вересня Monobank підвищує тариф на зняття готівки.

"З 1.09.2022 платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. У цих умовах тариф, що раніше діяв за зняття готівки, не буде покривати наших витрат", - пише Гороховський.

Тариф за зняття власних коштів з карток піднімуть з 0,5% до 0,9%. Вартість зняття кредитних коштів залишиться без змін.

"Попри це, новий тариф, як і раніше, буде одним із найвигідніших у країні. Перепрошую, за те, що ми змушені піти на такий крок", - додав співзасновник.

Monobank у першому кварталі 2022 року прозвітував про збиток у 109,6 млн грн, а у березні банк втратив 548,2 млн грн.

Від 29 квітня клієнти віртуального monobank купили понад 230 тисяч військових облігацій на суму близько 230 млн грн.

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