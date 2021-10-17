Monobank припинить обслуговування карток зі злотими

Про це йдеться у розсилці фінустанови, передає Еспресо.TV.



"13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування", - наводить подробиці Економічна правда.



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"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку", - наголосили у банку.





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