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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Мордор круто збільшив видатки на війну

Орест Сохар
1 квітня, 2023 субота
12:05
Погляд Орест Сохар

Світові медіа сформували новий тренд, — вони пророкують розвал російської економіки. І цього разу — це не занурення у фантазії якихось експертів, а аналіз закритих цифр федерального бюджету Московії

Bloomberg порахував, що видатки на війну зростуть на 43% від офіційно запланованих. Видання робить такі висновки, добравшись до таємних статей бюджету Московії.

Бункерний "заклав" на війну $65 млрд з $143 млрд,  передбачених на утримання силового боку русні.  Це дуже мало, оскільки, за оцінками Forbes, кожен місяць "денацифікації України" обходиться кремлеві $12 млрд. Тобто, лише на бойові дії потрібно  $144 млрд, і це без врахування відновлення втрат військової техніки, виготовлення нових ракет і т.д. До речі, запамʼятайте цифру в $78 млрд ($143 млрд видатків на силовий блок - $65 млрд на оборону) - стільки витрачається на різних там посіпак режиму — ФСБ, ФСО, Росгвардії, поліції й т.д.)

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Дірка між офіційними та реальними видатками часто фінансується з таємних статей бюджету мордору, які сумарно складають  25%, або $95 млрд. Більшу частину цих мільярдів витратять келійно.

Московити тратять сьогодні 3/5 свого федерастичного бюджету на війну з Україною. Але воєнні видатки русні загалом не особливо зросли, просто зменшилися доходи імперії та закінчуються різні позабюджетні заначки. Тому зростає навантаження на офіційну скарбницю

Тепер ми з вами можемо порахувати: федеральний бюджет русні складає $379,5 млрд. Загальний чек на "національну оборону" - через надмірну засекреченість — математично скласти важко, але він аж ніяк не може бути меншим за $222 млрд ($144 млрд видатків на війну + $78 млрд) Сюди входять лише фінансування базових потреб тоталітарної держави: ведення війни та утримання.  Іншими словами, якщо Bloomberg та Forbes наводять коректні цифри, то виходить, що московити тратять сьогодні 3/5 свого федерастичного бюджету на війну з Україною. Але воєнні видатки русні загалом не особливо зросли, просто зменшилися доходи імперії та закінчуються різні позабюджетні заначки. Тому зростає навантаження на офіційну скарбницю.

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Дедалі більше видань дають загальну оцінку ситуації у московитів. От найсвіжіше. Економіка Росії починає розвалюватися – WSJ. Там багато цікавих пасажів, але, як на мене, ключовий ось: "Попри стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина є похмурою: Москва буде набагато закритішою і надмірно залежною від Китаю".

Ми всі очікуємо перемог на фронті, але економічна війна проти РФ теж приносить свої результати, наближаючи нашу перемогу. Жоден серйозний аналітик не говорить про "крах московитської економіки через 2-3 тижні", але водночас жодна притомна людина не прогнозує спроможність бункерного режиму триматися роками. Ірак та Північна Корея тут не можуть бути аргументом, оскільки жодна з них не веде повномасштабної війни.  

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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