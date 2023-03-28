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OPINION

Як перекривають російські лазівки в оминанні санкцій

Ростислав Павленко
28 березня, 2023 вiвторок
14:05
Погляд Ростислав Павленко

Це тривалий процес, але він значно підвищує ефективність санкцій

Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була помітним, але не ексклюзивним учасником світової торгівлі. На більшості ринків – включаючи системоутворюючі для РФ газовий, нафтовий та металургійний – її частка у світовому експорті були близько 10%. Натомість на європейському ринку газу, наприклад, вона донедавна посідала понад 40%.

Тож, вона надто велика, щоб сподіватися викинути її зі світової торгівлі водночас. Тому опиратиметься, придумуватиме різні схеми та варіанти обходу – доки лишатимуться ресурси.

Однак Росія водночас не є достатньо великою у світовому масштабі, щоб бути "необхідною" у безпосередньому значенні цього слова. Тож санкції, накладені союзниками України, крок за кроком привчають світ обходитись без Росії. Але такі кроки мають невпинно тривати – щоб не дозволити змінити тенденції:

1. 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде націлений на боротьбу з обходом уже введених обмежувальних заходів щодо Москви.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Росія водночас не є достатньо великою у світовому масштабі, щоб бути "необхідною" у безпосередньому значенні цього слова. Тож санкції, накладені союзниками України, крок за кроком привчають світ обходитись без Росії

Захід цілком своєчасний – особливо після того, як передбачені у 10 пакеті відповідні заходи потребують посилення.

Зрештою, британська неурядова організація Global Witness випустила доповідь, в якій сказано, що російська нафта "систематично" продається за цінами, що перевищують "стелю" в $60, запроваджену країнами G7 у грудні 2022 року. При тому її біржова ціна вже тривалий час не підіймається вище $50. Однак використання різноманітних схем – змішування різних видів нафти, перевезення "сірим" танкерним флотом тощо – дозволяє рашистам знаходити лазівки.

Час перекрити ті з них, які стали очевидними – і виявляти наступні. Це тривалий процес, але він значно підвищує ефективність санкцій.

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2. ЄС і НАТО знаходять способи обходити спроби Угорщини блокувати допомогу Україні та антиросійські кроки.

Не дивлячись на небажання Угорщини, у Брюсселі незабаром таки відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. У Альянсі знайшли процедурний шлях завадити Будапешту застосувати право "вето".

Перед тим, у грудні, у ЄС змогли ухвалити рішення щодо виділення Україні допомоги у 18 млрд євро – фактично, обійшовши заперечення Угорщини.

Не дивлячись на небажання Угорщини, у Брюсселі незабаром таки відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. У Альянсі знайшли процедурний шлях завадити Будапешту застосувати право "вето"

Бувши залежною від фондів ЄС і захисту НАТО, Угорщина не може нескінченно шантажувати ці союзи. А тим часом союзники розривають тенета, які прив’язують її до Росії. Financial Times повідомила, що Угорщина почала переговори із Францією про збільшення її участі в проєкті розширення угорської атомної електростанції "Пакш", який зараз практично повністю реалізується російською державною компанією "Росатом". Враховуючи, що Францію називають серед противників запровадження санкцій проти "Росатома", залучення її до витискання Росії з атомного ринку Європи стратегічно далекоглядно. Цікаво, що французький державний виробник ядерних реакторів Framatome виступає … в ролі підрядника "Росатома" в Угорщині. Компанія повинна доставити системи управління електростанцією разом з німецькою Siemens. Тож цілком імовірно, що російського посередника згодом просто витіснять.

3. Представник ВПС Індії заявив, що цього року була запланована велика поставка зброї з Росії, проте через агресію РФ в Україні вона не відбудеться.

Найпевніше, ідеться про постачання літаків, комплектувальних до них, а також ЗРК С-400.

Загалом, у Wall Street Journal підрахували, що у 2017-2022 роках частка Росії у світовому експорті зброї впала з 22% до 16%. Агресія проти України стала гарною антирекламою російській зброї.

У Wall Street Journal підрахували, що у 2017-2022 роках частка Росії у світовому експорті зброї впала з 22% до 16%. Агресія проти України стала гарною антирекламою російській зброї

4. Натомість лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України. Також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.

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5. Європейський Союз також "виступає за забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, зокрема шляхом створення належного механізму судового переслідування за злочин агресії, що викликає занепокоєння всієї міжнародної спільноти", - йдеться у висновках щодо України, ухвалених у межах засідання Європейської Ради у Брюсселі.

У цьому контексті Європейська Рада вітає угоду про створення в Гаазі нового Міжнародного центру судового переслідування за злочин агресії проти України, який буде пов'язаний зі Спільною слідчою групою, підтримуваною Євроюстом. "Рада знову заявляє про свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду", - зазначено в документі.

Ці механізми будуть залучені не лише для притягнення до відповідальності рашистських злочинців, але й створення правової бази для конфіскації на користь України активів російських публічних і приватних осіб.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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