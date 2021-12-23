Морози до -18°C, сніг і рвучкий вітер: синоптик Наталка Діденко про погоду 24 грудня
У ніч на п'ятницю, 24 грудня, в Україні очікуються морози від -10°C до -18°C, у західних областях - від -4°C до -9°C
Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.
"Практично повсюди, хоча й поступово, із заходу в східному напрямку, випадатимуть спочатку сніг, потім мокрий сніг, а потім в західних областях і дощ. Такі метаморфози - через лавину теплішого повітря, яке на нас суне", - написала пані Діденко.
У західних областях та на Півдні України вдень 24 грудня може бути відлига.
У північних та центральних областях температура повітря становитиме -1...-4°C.
На Сході України удень триматиметься мороз, проте на вихідні очікується потепління.
Діденко також попереджає про сильний південно-західний вітер, ожеледицю та опади.
"Через опади приєднається снігова каша, тому ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. При переході снігу у мокрий очікується налипання мокрого снігу", - йдеться у прогнозі.
У Києві у ніч на 24 грудня триматиметься мороз від -12°C до -14°C, а вдень температура повітря підвищиться до -1...-2°C, також падатиме сніг.
"У столиці 24 грудня - сніг з переходом у мокрий сніг, на дорогах - казна-що, сильний вітер", - написала синоптик.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 30.59Продаж 31.01
- Актуальне
- Важливе