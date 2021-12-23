Морози до -18°C, сніг і рвучкий вітер: синоптик Наталка Діденко про погоду 24 грудня

Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.

"Практично повсюди, хоча й поступово, із заходу в східному напрямку, випадатимуть спочатку сніг, потім мокрий сніг, а потім в західних областях і дощ. Такі метаморфози - через лавину теплішого повітря, яке на нас суне", - написала пані Діденко.

У західних областях та на Півдні України вдень 24 грудня може бути відлига.

У північних та центральних областях температура повітря становитиме -1...-4°C.

На Сході України удень триматиметься мороз, проте на вихідні очікується потепління.

Діденко також попереджає про сильний південно-західний вітер, ожеледицю та опади.

"Через опади приєднається снігова каша, тому ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. При переході снігу у мокрий очікується налипання мокрого снігу", - йдеться у прогнозі.





У Києві у ніч на 24 грудня триматиметься мороз від -12°C до -14°C, а вдень температура повітря підвищиться до -1...-2°C, також падатиме сніг.

"У столиці 24 грудня - сніг з переходом у мокрий сніг, на дорогах - казна-що, сильний вітер", - написала синоптик.



