Про це інформує 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"Мисливці за "шахідами" 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського тримають на варті небо Миколаївщини. Мобільна група морпіхів-зенітників зі стрілецької зброї приземлила зграю російських дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни показали ексклюзивні кадри нічного бою, в результаті якого знищено три БПЛА "Shahed-136" армії Росії.

25 жовтня у Генштабі повідомили, що ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.

Кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають: 68 420 військових, 248 гелікоптерів, 271 літак і 5321 бойову бронемашину.

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