Морпіхи показали, як зі стрілецької зброї приземлили три дрони-камікадзе армії РФ
На Миколаївщині українські воїни показали, як зі стрілецької зброї вночі приземлили три безпілотники Shahed російських окупантів
Про це інформує 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
"Мисливці за "шахідами" 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського тримають на варті небо Миколаївщини. Мобільна група морпіхів-зенітників зі стрілецької зброї приземлила зграю російських дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.
Українські воїни показали ексклюзивні кадри нічного бою, в результаті якого знищено три БПЛА "Shahed-136" армії Росії.
- 25 жовтня у Генштабі повідомили, що ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.
- Кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.
- Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають: 68 420 військових, 248 гелікоптерів, 271 літак і 5321 бойову бронемашину.
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