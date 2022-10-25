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Війна з Росією: хроніка
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Морпіхи показали, як зі стрілецької зброї приземлили три дрони-камікадзе армії РФ

25 жовтня, 2022 вiвторок
16:15
війна з Росією 36-та ОБрМП

На Миколаївщині українські воїни показали, як зі стрілецької зброї вночі приземлили три безпілотники Shahed російських окупантів

Про це інформує 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"Мисливці за "шахідами" 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського тримають на варті небо Миколаївщини. Мобільна група морпіхів-зенітників зі стрілецької зброї приземлила зграю російських дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни показали ексклюзивні кадри нічного бою, в результаті якого знищено три БПЛА "Shahed-136" армії Росії.

  • 25 жовтня у Генштабі повідомили, що ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.
  • Кадирівці під Херсоном активно знімали на селфі власну базу, завдяки чому вночі 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 окупантів.  
  • Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно складають: 68 420 військових, 248 гелікоптерів, 271 літак і 5321 бойову бронемашину.

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ЗСУ
окупанти
безпілотник
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