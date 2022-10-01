Морпіхи за тиждень ліквідували понад 140 росіян та 10 САУ
Військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України за тиждень ліквідували 144 росіян та 10 САУ
Про це Командування морської піхоти повідомило у facebook.
"За уточненими даними, в період з 24.09.2022 по 30.09.2022 наші воїни знищили: особового складу – 144 окупанти, танків – 15, БТР (БМД, БМП, ББМ) - 15, САУ – 10, причіпної артилерії – 8, мінометів – 3, автомобільної техніки – 13, РЛС – 2, БПЛА “Орлан” – 1, а також сховищ з боєприпасами – 7", - йдеться в повідомленні.
- Станом на 1 жовтня відомо, що з 24 лютого до 1 жовтня Росія втратила близько 59 610 окупантів, 4949 бронемашин, 2354 танки, 1009 дронів і гелікоптер.
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