Морпіхи знищили російський танк і 18 окупантів
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Протягом доби, 15 березня, морські піхотинці знищили 8 росіян", - пишуть морпіхи.
Втрати росіян забезпечили й артилеристи, які завдавали вогневе ураження по агресору. Українці знищили один танк та 10 окупантів.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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