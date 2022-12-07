Морські піхотинці знищили російське сховище з боєприпасами і 2 безпілотники

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 5 грудня, морські піхотинці знищили 5 окупантів, БМП, 2 БПЛА та сховище з боєприпасами. Артилерійські військові частини та підрозділи завдавали вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються", - пишуть морські піхотинці.

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