Морські піхотинці знищили російське сховище з боєприпасами і 2 безпілотники
За добу, 5 грудня, морські піхотинці ЗСУ демілітаризували російське сховище з боєприпасами на окупованих територіях
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ. Минулої доби, 5 грудня, морські піхотинці знищили 5 окупантів, БМП, 2 БПЛА та сховище з боєприпасами. Артилерійські військові частини та підрозділи завдавали вогневе ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються", - пишуть морські піхотинці.
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