Москіти проти москалів: Резніков відповів Небензі на заяву про "бойових комарів"

Про це він написав у twitter.

Він зазначив, що Україна також "розпочинає" часткову мобілізацію, в ході якої буде призвано 300 тисяч бойових комарів.

" В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів", - іронізує Резніков.

28 жовтня постпред РФ на засіданні ООН заявив, що в Україні було знайдено дрони, які перевозять заражених інфекціями комарів у задані місця. За його словами, ці "комарі" при укусі заражають людей тяжкими небезпечними захворюваннями. Він сказав, що військові, яких вкусить такий комар, не зможуть виконувати свої обов'язки й що "хвороба може бути ціннішим військовим засобом, ніж найновіша зброя та техніка".

5 листопада російський посол в ООН Василь Небензя підтримав резолюцію ООН про боротьбу з неонацизмом у світі, у якій саму Росію засудили за неонацизм.

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