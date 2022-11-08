Москіти проти москалів: Резніков відповів Небензі на заяву про "бойових комарів"
Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву постпреда РФ при ООН Василя Небензі про українські дрони, які перевозять заражених інфекціями комарів
Про це він написав у twitter.
Він зазначив, що Україна також "розпочинає" часткову мобілізацію, в ході якої буде призвано 300 тисяч бойових комарів.
" В Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тис. комарів. Проєкт має робочу назву "Москіти проти москалів", - іронізує Резніков.
28 жовтня постпред РФ на засіданні ООН заявив, що в Україні було знайдено дрони, які перевозять заражених інфекціями комарів у задані місця. За його словами, ці "комарі" при укусі заражають людей тяжкими небезпечними захворюваннями. Він сказав, що військові, яких вкусить такий комар, не зможуть виконувати свої обов'язки й що "хвороба може бути ціннішим військовим засобом, ніж найновіша зброя та техніка".
- 5 листопада російський посол в ООН Василь Небензя підтримав резолюцію ООН про боротьбу з неонацизмом у світі, у якій саму Росію засудили за неонацизм.
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