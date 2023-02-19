Московська біржа та банкіри. Зеленський запровадив санкції проти 333 росіян
У неділю, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти 333 громадян РФ, серед яких є банкіри, та проти Московської біржі
Відповідний указ опублікували на сайті президента.
У санкційний список входять 333 фізичні особи, пов'язані з банківським сектором Росії, та публічне акціонерне товариство "Московська біржа ММВБ-РТС". Цей список затвердили СБУ та Нацбанк України.
Серед фізичних осіб, до яких застосовуватимуть спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, є декілька колишніх урядовців Росії, зокрема Михайло Задорнов і Олег Сисуєв. Також у списку присутній колишній заступник голови російського уряду з питань будівництва та регіонального розвитку, міністра спорту РФ Віталій Мутка.
Обмеження проти підсанкційних осіб вводяться терміном на 10 років. Реалізацію та моніторинг ефективності санкції Зеленський доручив Кабміну, НБУ та СБУ.
- 7 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким запроваджують санкції проти 119 російських артистів.
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