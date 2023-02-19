Відповідний указ опублікували на сайті президента.

У санкційний список входять 333 фізичні особи, пов'язані з банківським сектором Росії, та публічне акціонерне товариство "Московська біржа ММВБ-РТС". Цей список затвердили СБУ та Нацбанк України.

Серед фізичних осіб, до яких застосовуватимуть спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, є декілька колишніх урядовців Росії, зокрема Михайло Задорнов і Олег Сисуєв. Також у списку присутній колишній заступник голови російського уряду з питань будівництва та регіонального розвитку, міністра спорту РФ Віталій Мутка.

Обмеження проти підсанкційних осіб вводяться терміном на 10 років. Реалізацію та моніторинг ефективності санкції Зеленський доручив Кабміну, НБУ та СБУ.