Московський суд залишив без змін термін ув'язнення українського правозахисника Буткевича
Перший апеляційний суд загальної юрисдикції у Москві залишив без зміни термін увʼязнення українського правозахисника Максима Буткевича, якого в терористичній "ЛНР" засудили до 13 років
Про це повідомляє видання "Ґрати".
Зазначається, що правозахисник мобілізувався у перші дні вторгнення, а у червні 2022 року потрапив у полон. Буткевича звинувачують у "порушеннях правил війни", окупаційна влада стверджує, нібито 4 червня 2022 року він зробив постріл із гранатомета у під‘їзд житлового будинку у Сєвєродонецьку.
Водночас за інформацією, отриманою виданням, Буткевича не було в місті до 14 червня. Його змусили визнати провину та відмовитись від алібі під час апеляції.
Суд врахував у 13-річний термін увʼязнення час, проведений правозахисником у СІЗО Луганська - з 19 серпня 2022 року.
"Я хотів би висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі або військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять", - сказав своє останнє слово Буткевич у суді.
Довідково. Максим Буткевич - український правозахисник, журналіст, громадський діяч, військовослужбовець, один зі співзасновників "Громадського Радіо". На початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ, службу проходив у 210-му спеціальному окремому батальйоні "Берлінго", брав участь у звільненні Київщини.
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