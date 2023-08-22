Московський суд залишив без змін термін ув'язнення українського правозахисника Буткевича

Про це повідомляє видання "Ґрати".

Зазначається, що правозахисник мобілізувався у перші дні вторгнення, а у червні 2022 року потрапив у полон. Буткевича звинувачують у "порушеннях правил війни", окупаційна влада стверджує, нібито 4 червня 2022 року він зробив постріл із гранатомета у під‘їзд житлового будинку у Сєвєродонецьку.

Водночас за інформацією, отриманою виданням, Буткевича не було в місті до 14 червня. Його змусили визнати провину та відмовитись від алібі під час апеляції.

Суд врахував у 13-річний термін увʼязнення час, проведений правозахисником у СІЗО Луганська - з 19 серпня 2022 року.

"Я хотів би висловити подяку всім тим людям, яким небайдужа моя доля та всіх українських військовополонених, які зараз у тяжкій ситуації. Люди, які перебувають у статусі або військовополонених, або вже засуджених, теж постійно думають не лише про рідних та близьких, а й про всіх, хто залишився на волі, хто перебуває в Україні, і всі сподіваються, що військовополонених звільнять", - сказав своє останнє слово Буткевич у суді.

Довідково. Максим Буткевич - український правозахисник, журналіст, громадський діяч, військовослужбовець, один зі співзасновників "Громадського Радіо". На початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ, службу проходив у 210-му спеціальному окремому батальйоні "Берлінго", брав участь у звільненні Київщини.