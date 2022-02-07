МОЗ: добова кількість COVID-хворих зросте до 60 тис. упродовж двох тижнів
МОЗ прогнозує зростання кількості хворих на коронавірус до 60 тис. на добу протягом двох тижнів і її зниження із сьомого тижня 2022 року
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Відповідно до наших прогнозів у найближчі два тижні ця цифра (кількість випадків, - ред.) може ще зрости до 60 тис. за добу", - повідомив він.
За словами Віктора Ляшка, в інших країнах від початку збільшення кількості хворих до піку проходило близько місяця, а в Україні показник інфікування на коронавірус збільшується чотири тижні поспіль.
"На наступному, п'ятому тижні також очікується зростання кількості випадків коронавірусу, а вже із сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно почне стабілізуватися та знижуватися", - додав міністр.
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