МОЗ доручив підвищити рівень вакцинації до 1,5 млн на тиждень

Про це повідомила пресслужба МОЗ.



"За дорученням прем'єр-міністра України для регіонів країни встановлено виконання цільових показників по охопленню вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже підписав відповідне доручення та надіслав його до виконання.



"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавські та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", - цитує пресслужба слова Ляшка.



У пресслужбі зазначили, що найвищий добовий рекорд щеплень від COVID-19, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис.



За даними МОЗ, із входженням у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень у цих областях зросла вдвічі.



Міністр також зауважив, що головне завдання для місцевої влади - збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їх роботи максимально зручним для населення.

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