МОЗ має намір врегулювати діяльність косметологів

Про це пише Інтерфакс-Україна.



За словами директора Департаменту контролю якості надання медичної допомоги МОЗ Ігоря Слонецького, наразі немає переліку косметологічних медичних послуг та стандартів їх надання, а також лікування ускладнень і підготовки кваліфікованих кадрів.



"Неможливо визначити, які послуги має право надавати косметолог, а які потребують надання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики", - цитує агентство слова Слонецького.



Відтак, за інформацією ІФ, МОЗ має намір розробити порядок надання косметологічних послуг та перелік таких послуг, які можуть надавати виключно медичні працівники.

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