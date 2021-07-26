МОЗ має намір врегулювати діяльність косметологів
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) має намір розробити порядок надання косметологічних послуг, а також визначити перелік таких послуг, які можуть надаватися виключно медичними працівниками.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За словами директора Департаменту контролю якості надання медичної допомоги МОЗ Ігоря Слонецького, наразі немає переліку косметологічних медичних послуг та стандартів їх надання, а також лікування ускладнень і підготовки кваліфікованих кадрів.
"Неможливо визначити, які послуги має право надавати косметолог, а які потребують надання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з медичної практики", - цитує агентство слова Слонецького.
Відтак, за інформацією ІФ, МОЗ має намір розробити порядок надання косметологічних послуг та перелік таких послуг, які можуть надавати виключно медичні працівники.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.02
- Актуальне
- Важливе