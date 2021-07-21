МОЗ планує повернути самоізоляцію при в'їзді до України для невакцинованих громадян, - Ляшко

Про це заявив міністр Віктор Ляшко у ефірі Українського радіо, повідомляє Укрінформ.

"Розуміючи, що збільшується кількість країн, в яких зростає кількість випадків хвороби саме з "Дельта"-штамом, ми будемо ініціювати розгляд постанови, яка буде передбачати більш жорсткіші правила до перетину кордону людьми, які невакциновані. Будемо повертатися до тих норм, зокрема, щодо самоізоляції і завершення самоізоляції тільки після проведення тестування і завершення інкубаційного періоду,", - сказав Ляшко.

Він додав, що ці вимоги не будуть вакцинованих людей.



Ляшко заявив, що для українців розглядається можливість в'їзду без самоізоляції після вакцинації однією дозою.

"Ми розуміємо, що є частина куплених путівок, є незаплановані відрядження. Людина в екстреному порядку вимушена буде їхати за межі України. В такому випадку людина не встигне пройти повний курс щеплення, тому для українців будемо дозволяти без самоізоляції навіть з одним щепленням", - наголосив Ляшко.