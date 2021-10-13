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МОЗ планує розширити перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації

13 жовтня, 2021 середа
21:07
Суспільство вакцинація

Міністерство охорони здоров'я України може розширити перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, йдеться про проєкт наказу "Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Він передбачає, що обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
  • Нагадаємо, МОЗ запропонувало спростити доступ до вакцинації, дозволивши медсестрам і медбратам робити щеплення без залучення лікаря.

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