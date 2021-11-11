МОЗ планує розширити список професій для обов'язкової вакцинації проти коронавірусу
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ має намір розширити перелік професій для обов’язкової вакцинації. Серед них, зокрема, працівники медичних закладів та органів місцевого самоврядування
Про це він повідомив на брифінгу у четвер, 11 листопада.
“Сьогодні Міністерство охорони здоров’я направляє на громадське обговорення і погодження з іншими міністерствами наказ для розширення переліку професій, вакцинація для яких буде обов’язковою”, - зазначив міністр.
Цього разу мова йде про: працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, працівників органів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ і організацій, що належать до до комунальної власності відповідний територіальних громад.
- Нагадаємо, з 8 листопада до роботи не допускають невакцинованих освітян і працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, а також місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів.
- 9 листопада МОЗ збільшило перелік професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусу. Серед них - працівники установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також працівники закладів, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту для дітей та реабілітаційних закладів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе