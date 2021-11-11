МОЗ планує розширити список професій для обов'язкової вакцинації проти коронавірусу

Про це він повідомив на брифінгу у четвер, 11 листопада.



“Сьогодні Міністерство охорони здоров’я направляє на громадське обговорення і погодження з іншими міністерствами наказ для розширення переліку професій, вакцинація для яких буде обов’язковою”, - зазначив міністр.



Цього разу мова йде про: працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, працівників органів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ і організацій, що належать до до комунальної власності відповідний територіальних громад.

Нагадаємо, з 8 листопада до роботи не допускають невакцинованих освітян і працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, а також місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів.

9 листопада МОЗ збільшило перелік професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусу. Серед них - працівники установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також працівники закладів, що надають соціальні послуги, установ соціального захисту для дітей та реабілітаційних закладів.



