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МОЗ планує розширити список професій для обов'язкової вакцинації проти коронавірусу

11 листопада, 2021 четвер
11:49
Суспільство Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ має намір розширити перелік професій для обов’язкової вакцинації. Серед них, зокрема, працівники медичних закладів та органів місцевого самоврядування

Про це він повідомив на брифінгу у четвер, 11 листопада.

“Сьогодні Міністерство охорони здоров’я направляє на громадське обговорення і погодження з іншими міністерствами наказ для розширення переліку професій, вакцинація для яких буде обов’язковою”, - зазначив міністр.

Цього разу мова йде про: працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, працівників органів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ і організацій, що належать до до комунальної власності відповідний територіальних громад.

  • Нагадаємо, з 8 листопада до роботи не допускають невакцинованих освітян і працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, а також місцевих державних адміністрацій і їхніх структурних підрозділів.
  • 9 листопада МОЗ збільшило перелік професій для обов’язкової вакцинації проти коронавірусу. Серед них - працівники установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також працівники закладів, що надають соціальні послуги, установ  соціального захисту для дітей та реабілітаційних закладів.
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