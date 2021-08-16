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МОЗ поки не розглядатиме надання преференцій щепленим українцям, - головний санлікар

16 серпня, 2021 понедiлок
14:19
Економіка вакцинація

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) поки не розглядатиме надання преференцій щепленим українцям через низькі темпи вакцинації

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін сказав в інтерв'ю Укрінформ.

"Преференції поки робитися не будуть, головна преференція в країні для кожної людини - те, що вона захищена вакцинацією і перенесе це захворювання легко", - сказав Кузін.

Він пояснив, що багато країн використовують такі підходи і вони працюють. Але водночас слід розуміти, що ці підходи працюють на завершальному етапі вакцинальної кампанії, коли щеплено принаймні 50% населення країни. Проте коли країна перебуває аа рівні вакцинації 10% однією дозою та 7-8% - двома, це є наднизькими цифрами для впровадження будь-яких преференцій.

"Ми маємо принаймні дійти до позначки 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб вони прийшли на пункт вакцинації, або регулювати питання доступу до якихось публічних заходів, або регулювати користування громадськими послугами", - підкреслив головний санлікар.

Так, за його словами, МОЗ наразі фокусуватиметься на працівниках підприємств критичної інфраструктури, щоб вакцинувати їх до мінімально рекомендованих рівнів. Мова йде про працівників транспорту, медичних працівників тощо. Також обговорюється питання роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей.

Крім того, за словами Кузіна, однією з ключових груп ризику є освітяни. Впроваджена урядом норма, яка стосується вакцинації мінімум 80% працівників освітніх закладів для продовження їх роботи, націлена на те, щоб не допустити спалаху COVID-19 у кожному закладі. 

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МОЗ
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
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