МОЗ пояснило, як онкохворі можуть отримати медичну допомогу під час війни

Про це йдеться у фейсбуці міністерства.



"Воєнний стан внаслідок нападу РФ ускладнив доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг та лікарських засобів. МОЗ інформує стосовно надання медичних послуг пацієнтам з онкологічними захворюваннями", - зазначили у міністерстві.



Медзаклади, які уклали з НСЗУ договори про медичне обслуговування за напрямом онкології, продовжують надавати послуги.



Інформацію про режим роботи медустанови та перелік послуг, які вона надає, можна отримати телефоном у контактної особи закладу охорони здоров’я або в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.



Перелік лікарень та номерів для телефонного зв'язку є за посиланням https://bit.ly/35LI080.



Оперативну інформацію про роботу закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на телеграм-каналах: https://t.me/onkosupportua та https://t.me/athenawomenagainstcancer.



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