МОЗ вимагає відсторонювати головлікарів за підробку COVID-свідоцтв
Міністерство охорони здоров'я України вимагає відсторонювати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію в їхніх лікарнях
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Очільник МОЗу Віктор Ляшко зазначив, що на сьогодні на кількох лікарів вже завели кримінальні справи за підробку свідоцтв.
"Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, - об'єднаних територіальних громад - з проханням відсторонити від роботи керівників цих установ на час проведення слідства. Переконані, що керівники повинні нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях" , - наголосив він.Якщо слідство виявить, що головний лікар був непричетним до махінацій, його поновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії лікарні та розрив її контракту з Національною службою здоров'я. Після цього територіальна громада буде фінансувати лікарню самостійно.
- Нагадаємо, 27 вересня Служба безпеки України (СБУ) заблокувала чергову схему фальсифікації міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.
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