МОЗ запропонувало список професій для обов'язкової COVID-вакцинації

Про це йдеться в документі, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

У проєкті наказу йдеться, що на період дії карантину, встановленого урядом, вакцинації проти COVID-19 підлягають:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

Працівники місцевих державних адміністрацій;

Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Як зазначається в пояснювальній записці, відповідно до статті 12 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

"У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт", - йдеться в документі.

У МОЗ зазначили, що Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Нагадаємо, у Миколаєві вхід до міськради дозволять лише за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

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