"Може бути гучно": Жителів Київщини попередили про підривні роботи
У п'ятницю, 21 квітня, підривні роботи проводяться у Вишгородському районі Київської області
Про це повідомляє Київська ОВА.
На території Вишгородського району підрозділи ДСНС проводять роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
"Увага! У Київській області може бути гучно Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!", - пише ОВА.
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