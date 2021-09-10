"Може бути": Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з РФ

Про це він сказав на Форумі YES Brainstorming, передає НВ.

"Вважаю, може бути. Так і є. Мені здається, що 2014 рік, це було таким кроком вперед в цьому питанні з боку Росії, і потім, слава Богу, завдяки українцям, кроком назад. Вони були зупинені", — зазначив український лідер.

Зеленський заявив, що повномасштабна війна з Україною буде найбільшою помилкою Росії.

"Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі, якщо буде потужна ескалація з боку Росії. Чому Білорусі? Тому що, там на території є присутність Росії. Світ вже змінився, тому це найстрашніше, що може бути. Найстрашніше, що я як громадянин і українець, можу уявити. Але я вважаю, що така ймовірність є", — сказав президент.