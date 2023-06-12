"Може обернутися проблемою": нардепка Бобровська про передачу Угорщині українських полонених з РФ
Дії Росії та Угорщини щодо передачі українських полонених є неприйнятними - це може обернутися величезною проблемою, зокрема і для тих, кого звільнили
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка та секретарка Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Соломія Бобровська.
"Ці люди мають пройти фільтрацію, мають бути опитані, мають пройти всі можливі поліграфи після СБУ. Такі рішення неприйнятні, до цього мають бути причетні і ГУР, і МЗС та всі відповідні органи. Цей жест "широкої, доброї волі" може обернутися величезною проблемою, зокрема і для тих, кого звільнили. Можливо, вони взагалі звільнили російських священників, які служили на Луганщині. Ми ж теж цього не знаємо", - вважає вона.
РПЦ передала українських військовополонених Угорщині
- Раніше стало відомо про те, що російська православна церква передала Угорщині групу українських військовополонених "в рамках міжцерковної співпраці".
- Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.
- Також зазначалось, що метою такої акції є намагання повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що підтвердження інформації щодо військовополонених немає.
- За його словами, українське МЗС зв'язалося з угорськими колегами і не отримало підтвердження ні від зовнішньополітичного відомства Угорщини, ні від віцепрем'єра з питань релігії Жолта Шем'єна, ні від уряду.
- Натомість віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про передачу військовополонених й зазначив, що ідеться про закарпатських угорців.
- Своєю чергою МЗС викликало тимчасового повіреного, зазначивши, що Україна не була поінформована угорською стороною про передачу військовополонених.
- За даними ЗМІ, в Угорщині планують провести провокативну пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній вони повинні розкритикувати командування ЗСУ та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні
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