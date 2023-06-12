Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка та секретарка Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Соломія Бобровська.

"Ці люди мають пройти фільтрацію, мають бути опитані, мають пройти всі можливі поліграфи після СБУ. Такі рішення неприйнятні, до цього мають бути причетні і ГУР, і МЗС та всі відповідні органи. Цей жест "широкої, доброї волі" може обернутися величезною проблемою, зокрема і для тих, кого звільнили. Можливо, вони взагалі звільнили російських священників, які служили на Луганщині. Ми ж теж цього не знаємо", - вважає вона.

РПЦ передала українських військовополонених Угорщині