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"Може обернутися проблемою": нардепка Бобровська про передачу Угорщині українських полонених з РФ

12 червня, 2023 понедiлок
17:27
Війна з Росією Соломія Бобровська

Дії Росії та Угорщини щодо передачі українських полонених є неприйнятними - це може обернутися величезною проблемою, зокрема і для тих, кого звільнили

Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка та секретарка Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Соломія Бобровська.

"Ці люди мають пройти фільтрацію, мають бути опитані, мають пройти всі можливі поліграфи після СБУ. Такі рішення неприйнятні, до цього мають бути причетні і ГУР, і МЗС та всі відповідні органи. Цей жест "широкої, доброї волі" може обернутися величезною проблемою, зокрема і для тих, кого звільнили. Можливо, вони взагалі звільнили російських священників, які служили на Луганщині. Ми ж теж цього не знаємо", - вважає вона.

РПЦ передала українських військовополонених Угорщині

  • Раніше стало відомо про те, що російська православна церква передала Угорщині групу українських військовополонених "в рамках міжцерковної співпраці".
  • Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.
  • Також зазначалось, що метою такої акції є намагання повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції.
  • Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що підтвердження інформації щодо військовополонених немає.
  • За його словами, українське МЗС зв'язалося з угорськими колегами і не отримало підтвердження ні від зовнішньополітичного відомства Угорщини, ні від віцепрем'єра з питань релігії Жолта Шем'єна, ні від уряду.
  • Натомість віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про передачу військовополонених й зазначив, що ідеться про закарпатських угорців.
  • Своєю чергою МЗС викликало тимчасового повіреного, зазначивши, що Україна не була поінформована угорською стороною про передачу військовополонених.
  • За даними ЗМІ, в Угорщині планують провести провокативну пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній вони повинні розкритикувати командування ЗСУ та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні
Росія
РПЦ
Угорщина
полонені
Військові новини
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