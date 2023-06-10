Про це повідомляє РБК-Україна.

Співрозмовники видання зазначили, що мова йде про виступ, у якому українські полонені мають висловити "подяку" російській православній церкві, яка начебто допомогла визволити їх з полону. Відомо, що такі заяви були обов'язковою умовою для вивезення з Росії.

"На пресконференції полонені повинні розказувати, як їх начебто примусово мобілізовували, в яких начебто поганих умовах вони воювали, який хороший угорський уряд і РПЦ тощо. Така публічна активність із критикою України та вдячністю до РПЦ була озвучена українським полоненим як обов'язкова умова вивезення з Росії", - розповіло джерело.

Зазначається, що місце перебування полонених приховується від України. Зв'язку з ними немає. Крім того, полонених тримають під озброєною охороною й досі не дають можливостей вільно пересуватися і повернутися до України.

РПЦ передала українських військовополонених Угорщині

Раніше стало відомо про те, що російська православна церква передала Угорщині групу українських військовополонених "в рамках міжцерковної співпраці".

Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.

Також зазначалось, що метою такої акції є намагання повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що підтвердження інформації щодо військовополонених немає.

За його словами, українське МЗС зв'язалося з угорськими колегами і не отримало підтвердження ні від зовнішньополітичного відомства Угорщини, ні від віцепрем'єра з питань релігії Жолта Шем'єна, ні від уряду.

Натомість віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про передачу військовополонених й зазначив, що ідеться про закарпатських угорців.

Своєю чергою МЗС викликало тимчасового повіреного, зазначивши, що Україна не була поінформована угорською стороною про передачу військовополонених.