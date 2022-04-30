Про це повідомляє CNN.



"Важко подивитися на деякі відео і уявити, що будь-який думаючий, серйозний, зрілий лідер зробив би це. Тому я не можу говорити про його (Путіна. - Ред.) психологію. Але я думаю, що ми всі можемо говорити про його розбещеність", - сказав Кірбі на брифінгу в Пентагоні.



Відтак Кірбі зробив тривалу емоційну паузу.

"Важко звести його висловлювання про те, що мова про нацизм в Україні, що йдеться про захист росіян в Україні, і йдеться про захист російських національних інтересів. Нікому з них, нікому з них... не загрожувала Україна", – сказав речник Пентагону.

Він навів приклади, як він назвав, "негідних" вчинків російських збройних сил, серед іншого, долі цивільних, яких "вбивали пострілом у потилицю зі зв’язаними за спиною руками". "Жінок, вагітних жінок вбивають, лікарні бомблять", - сказав емоційно Кірбі.

Згодом речник Пентагону вибачився за те, що, за його словами, виклав свою "особисту точку зору".

29 квітня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Білий дім приватно передав Індонезії, що Росію не можна пускати на саміт G20.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США і союзники готуються до можливої ядерної війни.