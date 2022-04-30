"Можемо говорити про розбещеність Путіна", - речник Пентагону
Відповідаючи на запитання, чи вважає міноборони США президента Росії Володимира Путіна "раціональним актором", прессекретар відомства Джон Кірбі емоційно розповів про "розбещеність" Путіна в Україні
Про це повідомляє CNN.
"Важко подивитися на деякі відео і уявити, що будь-який думаючий, серйозний, зрілий лідер зробив би це. Тому я не можу говорити про його (Путіна. - Ред.) психологію. Але я думаю, що ми всі можемо говорити про його розбещеність", - сказав Кірбі на брифінгу в Пентагоні.
Відтак Кірбі зробив тривалу емоційну паузу.
"Важко звести його висловлювання про те, що мова про нацизм в Україні, що йдеться про захист росіян в Україні, і йдеться про захист російських національних інтересів. Нікому з них, нікому з них... не загрожувала Україна", – сказав речник Пентагону.
Він навів приклади, як він назвав, "негідних" вчинків російських збройних сил, серед іншого, долі цивільних, яких "вбивали пострілом у потилицю зі зв’язаними за спиною руками". "Жінок, вагітних жінок вбивають, лікарні бомблять", - сказав емоційно Кірбі.
Згодом речник Пентагону вибачився за те, що, за його словами, виклав свою "особисту точку зору".
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