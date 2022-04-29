Про це повідомила речниця адміністрації президента США Джен Псакі.

"Президент (Байден. - Ред.) публічно висловив своє неприйняття участі президента Путіна в G20", - сказала вона.

За словами Псакі, Білий дім розуміє, що Індонезія запросила Путіна взяти участь у заході до вторгнення Росії в Україну.



Тим не менш, у заяві, яка підтверджує прийняття Росією запрошення, президент Індонезії Джоко Відодо сказав: "Індонезія хоче об’єднати G20. Не допускайте розколу. Мир і стабільність є ключем до відновлення та розвитку світової економіки".

Псакі сказала, що США вітають запрошення України до саміту як гостя.

Речниця Білого дому заявила, що формат саміту ще не визначено. "Ще шість місяців. Тому ми не знаємо, ми не можемо передбачити на даний момент, як це буде виглядати", — сказала вона, додавши: "Ми публічно та приватно висловили свою думку, що ми не вважаємо, що вони (росіяни. – Ред.) повинні бути частиною цього".



29 квітня президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що Путін прийняв запрошення на саміт G20.

23 квітня міністерка фінансів Канади заявила, що G20 не може ефективно працювати з Росією за столом переговорів. Христя Фріланд наголосила, що Росії не місце за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання.

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