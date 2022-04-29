Путін прийняв запрошення на саміт G20, - президент Індонезії

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова президента Індонезії Джоко Відодо.



"Індонезія хоче об’єднати G20. Нехай не буде розколу. Мир і стабільність - ключі до відновлення та розвитку світової економіки", - заявив він.



Раніше Відодо запросив на з’їзд "G20" президента України. Володимир Зеленський написав у Твіттері, що "вдячний" за запрошення, але не уточнив, чи візьме участь у саміті.



Крім того, цього тижня Відодо розмовляв із Путіним і Зеленським під час окремих телефонних розмов. За його словами, під час них він передав Путіну важливість "негайного" припинення війни в Україні та бажання Індонезії внести свій внесок у мирне вирішення конфлікту.

Відодо сказав, що передав Зеленському готовність Індонезії надавати Україні гуманітарну допомогу, але не військову, що, за його словами, заборонено конституцією Індонезії та її зовнішньополітичними принципами.



Видання Bloomberg пише, що рішення запросити обох лідерів на саміт показує "хиткий баланс", який Індонезія намагається встановити, як сторона, що приймає G20 цього року.



Поки неясно, чи обидва президенти будуть присутні на саміті особисто. З'їзд "G20" відбудеться на Балі 15-16 листопада.

Нагадаємо, міністерка фінансів Канади заявила, що G20 не може ефективно працювати з Росією за столом переговорів. Христя Фріланд наголосила, що Росії не місце за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання.

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