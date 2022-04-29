English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Путін прийняв запрошення на саміт G20, - президент Індонезії

Путін прийняв запрошення на саміт G20, - президент Індонезії

29 квітня, 2022 п'ятниця
15:07
Новини G20

Президенти України та Росії прийняли запрошення на щорічний міжнародний форум міністрів фінансів і керівників центральних банків 19 найбільших економік світу та ЄС на Балі

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова президента Індонезії Джоко Відодо.

"Індонезія хоче об’єднати G20. Нехай не буде розколу. Мир і стабільність - ключі до відновлення та розвитку світової економіки", - заявив він.

Раніше Відодо запросив на з’їзд "G20" президента України. Володимир Зеленський написав у Твіттері, що "вдячний" за запрошення, але не уточнив, чи візьме участь у саміті.

Крім того, цього тижня Відодо розмовляв із Путіним і Зеленським під час окремих телефонних розмов. За його словами, під час них він передав Путіну важливість "негайного" припинення війни в Україні та бажання Індонезії внести свій внесок у мирне вирішення конфлікту.

Відодо сказав, що передав Зеленському готовність Індонезії надавати Україні гуманітарну допомогу, але не військову, що, за його словами, заборонено конституцією Індонезії та її зовнішньополітичними принципами.

Видання Bloomberg пише, що рішення запросити обох лідерів на саміт показує "хиткий баланс", який Індонезія намагається встановити, як сторона, що приймає G20 цього року.

Поки неясно, чи обидва президенти будуть присутні на саміті особисто. З'їзд "G20" відбудеться на Балі 15-16 листопада.

  • Нагадаємо, міністерка фінансів Канади заявила, що G20 не може ефективно працювати з Росією за столом переговорів. Христя Фріланд наголосила, що Росії не місце за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Світ
Україна
Росія
Індонезія
G20
Читайте також:
вибух ракети Alpha
28 квітня, 2022 четвер
Потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Російські ракети вдарили по Фастову на Київщині
САУ FH77 BW Archer
27 квітня, 2022 середа
Шведська САУ Archer дозволяє випустити весь боєкомплект по цілі за мінімальний проміжок часу і швидко залишити місце дислокації, - військовий авіатор Хазан
27 квітня, 2022 середа
Начальник Генштабу ЗС РФ Гєрасімов буде особисто керувати наступом російських військ на Ізюмському напрямку, - Defence Express
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.53
    Продаж 33.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 квітня
16:05
Після демаршу Росії Болгарія стане газовим хабом для південно-східної Європи, - болгарський міністр фінансів
16:04
Костянтин Машовець
Українці краще обізнані про позиції та сили противника, ніж росіяни, – Костянтин Машовець
15:55
Придністров'я
РФ використовує склади боєприпасів у невизнаному Придністров'ї для контрабанди зброї, – розвідка
15:53
Фільм Сеітаблаєва "Мирний-21" про події на Сході України у 2014 році представлять на кіноринку Marche du Film у Каннах
15:44
винищувач НАТО
Винищувачі НАТО в останні дні декілька разів піднімались в небо через російські літаки над Чорним і Балтійським морями
15:43
Світовий банк
Україна отримає додаткові 495 мільйонів євро із фонду Світового банку
15:40
У Маріуполі окупанти роздають місцевим жителям листівки з "правилами життя"
15:29
фейкові новини
Росія використовує ексрадника міністра оборони США Дугласа Макгрегора для інформаційного тероризму, – Центр протидії дезінформації
15:26
Одеса
В Одесі з 1 по 3 травня запровадять подовжену комендантську годину
15:14
порт
Слідом за ЄС: Норвегія закриває порти для російських суден у рамках санкцій, але є винятки
15:11
Під час екстреного засідання уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям
14:59
касетний снаряд
На Дніпропетровщині через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік
14:53
тролейбус
Киян закликали не користуватися машинами, щоб військовим вистачало пального
14:48
Ексклюзив
Протест у Херсоні проти окупантів
Окупанти для допитів та катувань звозять у Нову Каховку проукраїнських активістів, місцевих депутатів та журналістів, - депутат облради Хлань
14:43
Ігор Смілянський
Укрпошта продаватиме мерч із "російським кораблем"
14:41
На Київщині за добу повернули електроенергію в домівки 3532 користувачів, - ОВА
14:38
паспорт РФ
ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали в Україну перед війною
14:32
200 грн гривня
Виводили гроші з банківської системи в Україні: арештовано активи російських бізнесменів на суму майже пів мільйона гривень
14:32
Ексклюзив
свічка скорботи
Ця війна - каскад особистих втрат і трагедій, - Портников про загибель журналістки Віри Гирич під час ракетного обстрілу Києва
14:29
Із Попасної 29 квітня вдалося вивезти 31 людину, евакуація триває
14:12
Охфордський університет
Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України
14:05
Жозеп Боррель
У ЄС привітали "стриману реакцію Молдови" на загострення у невизнаному Придністров'ї
14:01
Крупи, овочі, консерви й вода: до Полтавщини з Польщі прибуло 54 тонни гуманітарної допомоги
13:58
зерно порт
У румунському порту Констанца вперше з початку війни завантажили для експорту судно з українським зерном
13:56
Ексклюзив
Віталій Портников
Росіяни - політичні шизофреніки. Це війна не Росії проти України, а війна цивілізацій, - Портников
13:47
захисний шолом для преси
В Україні зафіксували 243 злочини проти журналістів та медіа станом на 27 квітня
13:45
обстріл фосфор
Війська РФ знову застосували фосфорні снаряди у Донецькій області
13:44
Енергодар
В Енергодарі окупанти збирають голів ОСББ, щоб вимагати персональні дані мешканців, мер закликав людей нікому не повідомляти особисту інформацію
13:43
Співпрацювали з окупантами та розстріляли двох цивільних: двом жителям Київщини повідомили про підозру
13:40
обстріл ракетний удар
Внаслідок ракетного удару по Фастову 28 квітня дві людини потрапили в лікарню
13:30
кібербезпека
Автентифікація без пароля. Україна розгортає рішення Hideez і Yubico задля посилення кіберзахисту держустанов
13:19
комп’ютер
Перші шість підприємств Луганщини почали працювати в безпечних областях України
13:15
FISU
Всесвітню літню Універсіаду-2023 не проводитимуть в Росії
13:12
Костянтин Машовець
Поки що не помітно, щоб резерви російської армії вичерпувалися, – Костянтин Машовець
13:06
посольство Нідерландів
Нідерланди відновили роботу посольства в Києві
12:53
Borjomi
Грузинська Borjomi зупиняє виробництво: належить олігархам з РФ та потрапила під санкції
12:47
Binance
Binance заблокував можливість криптовалютних операцій родичам російських чиновників
12:42
зенітний ракетний комплекс С-300
Війська повітряного командування "Південь" отримали ЗРК С-300
12:41
Світовий банк
Україна отримала грант на €88,5 млн від Світового банку
12:37
Вінниця
У Вінниці перейменували парк і 5 вулиць з "російськими" назвами, - заступник мера
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV