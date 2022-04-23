G20 не може ефективно працювати з Росією за столом переговорів, – міністр фінансів Канади

Про це передає Reuters.

Фріланд наголосила, що Росії немає місця за столом країн, які об'єдналися для підтримки глобального економічного процвітання. Вона також нагадала, що Росія порушила давні міжнародні правила своїм вторгненням в Україну.

"Розбіжності з приводу присутності Росії на зустрічах демонструвалися весь тиждень: офіційні особи з США, Канади, Великобританії та інших західних країн влаштовували страйки три дні поспіль щоразу, коли російські офіційні особи виступали", – зазначають у виданні.

Зауважимо, що міністри фінансів і керівники центральними банками G20 не змогли узгодити своє традиційне комюніке з викладом цілей економічної політики, оскільки Росія заблокувала різкі вирази, що засуджують її вторгнення в Україну.

Раніше повідомляли, що у середу, 20 квітня, під час виступу російських представників міністри фінансів країн G20 і керуючі центральними банками вийшли із зали.