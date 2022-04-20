Росію бойкотують на засіданнях G-20
У середу, 20 квітня, під час виступу російських представників міністри фінансів країн G20 і керуючі центральними банками вийшли із зали
Про це пише Bloomberg.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен, інші міністри фінансів та керуючі центральними банками залишили зустріч G20 у середу, коли російські представники почали свої виступи.
Bloomberg додає, що до них преєднався і міністр фінансів України Сергій Марченко.
На засіданні розглядали економічні ризики, пов'язані з вторгненням Росії в Україну.
Один із співрозмовників журналістів сказав, що деякі офіційні особи, які були присутні на заході, вимикали свої камери, коли говорили російські офіційні особи.
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