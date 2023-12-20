Можлива підготовка до військових операцій: у Криму партизани виявили 30 цистерн із пальним на залізниці

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, які потребують великої кількості палива", - йдеться у дописі.

Крім того, Атеш зазначає, що останніми днями спостерігаються "дивні події, пов'язані з майбутньою черговою мобілізацією".

"На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих. Спецтранспорт і військова поліція контролюють процес. Проте, на залізничних коліях військової техніки не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Пушкіному вже немає скупчення техніки, яку раніше там помітили партизани. Атеш додає, що, за словами місцевих жителів, місце дислокації було тимчасовим, а техніку перекинули у невідомому напрямку. На думку партизанів, це є звичайним переміщенням сил і засобів.

Раніше українські партизани провели розвідку аеродрому окупантів біля Джанкою та виявили станції радіолокацій ворога.

Також партизани руху "Атеш" провели успішне спостереження у тимчасово окупованому Севастополі в Криму за переміщенням зенітної установки росіян.



