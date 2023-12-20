Можлива підготовка до військових операцій: у Криму партизани виявили 30 цистерн із пальним на залізниці
У тимчасово окупованому Криму партизани виявили близько 30 цистерн із пальним на залізничній станції у Гвардійському Сімферопольського району
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
"Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, які потребують великої кількості палива", - йдеться у дописі.
Крім того, Атеш зазначає, що останніми днями спостерігаються "дивні події, пов'язані з майбутньою черговою мобілізацією".
"На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих. Спецтранспорт і військова поліція контролюють процес. Проте, на залізничних коліях військової техніки не спостерігається", - йдеться у повідомленні.
При цьому в Пушкіному вже немає скупчення техніки, яку раніше там помітили партизани. Атеш додає, що, за словами місцевих жителів, місце дислокації було тимчасовим, а техніку перекинули у невідомому напрямку. На думку партизанів, це є звичайним переміщенням сил і засобів.
- Раніше українські партизани провели розвідку аеродрому окупантів біля Джанкою та виявили станції радіолокацій ворога.
- Також партизани руху "Атеш" провели успішне спостереження у тимчасово окупованому Севастополі в Криму за переміщенням зенітної установки росіян.
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