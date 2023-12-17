Українські партизани в Криму простежили за переміщенням зенітної установки ворога, - "Атеш"

Про це пише військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Зазначається, що весь цей тиждень українські агенти спостерігали та фіксували переміщення засобів ППО/ПРО окупантів у Севастополі.

"Окупанти не врахували лише одного, що наші агенти скрізь і стежать за всім! Нам відомо, що зенітну установку перемістили Комишевим шосе у бік Козачої бухти, де дислокується 810 бригада морської піхоти", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, партизани надали координати - 44.570850, 33.420507.