Українські партизани в Криму простежили за переміщенням зенітної установки ворога, - "Атеш"
Партизани руху "Атеш" провели успішне спостереження у тимчасово окупованому Севастополі в Криму за переміщенням зенітної установки росіян
Про це пише військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Зазначається, що весь цей тиждень українські агенти спостерігали та фіксували переміщення засобів ППО/ПРО окупантів у Севастополі.
"Окупанти не врахували лише одного, що наші агенти скрізь і стежать за всім! Нам відомо, що зенітну установку перемістили Комишевим шосе у бік Козачої бухти, де дислокується 810 бригада морської піхоти", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, партизани надали координати - 44.570850, 33.420507.
- Раніше українські партизани провели розвідку аеродрому окупантів біля Джанкою. Вони виявили станції радіолокацій ворога.
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