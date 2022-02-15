Можливе вторгнення РФ: Італія готова допомагати Україні, в тому числі, підтримуючи пакет санкцій ЄС, - Кулеба

Про це він заявив на спільній прессконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, передає Еспресо.TV.



"Після Києва він (Ді Майо, - ред) відвідає Москву, тому ми обмінялись оцінками безпекової ситуації, скоординували нашу позицію. Україна залишається відданою дипломатичному врегулюванню конфлікту і для нас кожен елемент дипломатії є внеском в загальну нашу спільну справу. Розраховуємо, що рівень двосторонніх відносин між Італією та Росією дозволить італійській стороні переконливо довести до російського керівництва неприпустимість подальшої збройної агресії проти України", - сказав Кулеба.



Він додав, що Італія твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.



"Коли йдеться про стримування Росії, то Італія готова практичними кроками допомагати Україні, в тому числі, підтримуючи пакет санкцій, розроблених в ЄС. Для мене було зрозуміти, що Луїджі так само розуміє, що російське загострення довкола України - це не лише проблема України, це проблема євроатлантичної і глобальної безпеки. Ми зійшлись в думці, що ніхто, крім України та членів НАТО не має право голосу в дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - підсумував міністр.

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