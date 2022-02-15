Можливе вторгнення РФ: Італія готова допомагати Україні, в тому числі, підтримуючи пакет санкцій ЄС, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Італія розуміє, що російське загострення довкола України - це проблема євроатлантичної і глобальної безпеки
Про це він заявив на спільній прессконференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, передає Еспресо.TV.
"Після Києва він (Ді Майо, - ред) відвідає Москву, тому ми обмінялись оцінками безпекової ситуації, скоординували нашу позицію. Україна залишається відданою дипломатичному врегулюванню конфлікту і для нас кожен елемент дипломатії є внеском в загальну нашу спільну справу. Розраховуємо, що рівень двосторонніх відносин між Італією та Росією дозволить італійській стороні переконливо довести до російського керівництва неприпустимість подальшої збройної агресії проти України", - сказав Кулеба.
Він додав, що Італія твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
"Коли йдеться про стримування Росії, то Італія готова практичними кроками допомагати Україні, в тому числі, підтримуючи пакет санкцій, розроблених в ЄС. Для мене було зрозуміти, що Луїджі так само розуміє, що російське загострення довкола України - це не лише проблема України, це проблема євроатлантичної і глобальної безпеки. Ми зійшлись в думці, що ніхто, крім України та членів НАТО не має право голосу в дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - підсумував міністр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.09
Купівля 28.09Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе