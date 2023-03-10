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Можливості посилення в Бахмуті, потреби в боєприпасах, захист кордону: Зеленський провів засідання Ставки

10 березня, 2023 п'ятниця
20:37
війна з Росією Володимир Зеленський

У п'ятницю, 10 березня, Зеленський провів чергове засідання Ставки 

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення.

Зеленський зазначив, що під час засідання Ставки вислухав доповіді Головнокомандувача та командувачів напрямків щодо ситуації на передовій та загалом у захисті держави. 

Зокрема, йшлося про схід і південь та ситуацію на кордоні. 

"Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання", – окреслив Зеленський основні теми, які було розглянуто.

Володимир Зеленський уже традиційно подякував воїнам за захист України. Зокрема, відзначив бійців, які захищають Україну на Донеччині. 

"Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти,  55-та окрема артилерійська бригада, десантники "Сімдесятдевʼятки"... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста", – сказав він.

Також Зеленський згадав про гармашів 44-ї окремої артилерійської бригади, які воюють на Запорізькому напрямку та "вправно знищують позиції й техніку ворога" і подякував їм.

Як зазначив в ефірі Еспресо речник Східного угрупування військ Сергій Череватий, за останню добу під Бахмутом знищено майже 200 росіян

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