Можуть дрейфувати міни: українців закликали не відпочивати на пляжах Одеси
Українців просять не відпочивати на одеських пляжах, оскільки через шторм у Чорному морі дрейфують і можуть вибухнти міни
Про це повідомила Одеська міськрада в телеграмі.
"Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", - зауважили у відомстві.
Відпочивати на пляжах занадто небезпечно, адже може статися неконтрольований підрив міни.
"Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. "Не використовуйте пляжі для відпочинку - це небезпечно!" - наголосили в міськраді.
- 21 червня на одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна.
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