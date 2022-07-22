Про це повідомила Одеська міськрада в телеграмі.

"Через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", - зауважили у відомстві.

Відпочивати на пляжах занадто небезпечно, адже може статися неконтрольований підрив міни.

"Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлено таблички щодо небезпеки. "Не використовуйте пляжі для відпочинку - це небезпечно!" - наголосили в міськраді.

21 червня на одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна.

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