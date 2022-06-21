На одному з пляжів Одещини здетонувала міна

Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко.

Боєприпас здетонував біля села Сичавка. За даними пресслужби Южненської громади, вибух уразив близько 100 метрів навколо боєприпасу. У розташованому поряд будівельному вагончику вибило вікна. На момент підриву на пляжі були відсутні відпочивальники.

Удень 21 червня російські окупанти накрили вогнем житлові райони Харкова. Було зафіксовано обстріли Індустріального району.

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