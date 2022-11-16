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Головна Суспільство Можуть позбавити виплат: в Україні запровадили вибіркові перевірки переселенців

Можуть позбавити виплат: в Україні запровадили вибіркові перевірки переселенців

16 листопада, 2022 середа
12:21
Суспільство внутрішні переселенці

Національна сервісна служба проводитиме вибіркові перевірки фактичного місця проживання чи перебування  внутрішньо переміщених осіб

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики. 

"Звертаємо увагу на запровадження вибіркових перевірок територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи", – повідомляють у Мінсоцполітики.

Під час проведення такої перевірки, у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання чи перебування, посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті. При цьому внутрішньо переміщеній особі залишають повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

  • У Мінсоцполітики раніше заявляли, що підтримка переселенців буде пріоритетом у Держбюджеті-2023.
  • Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійІрина Верещук заявила, що з 24 грудня внутрішньо переміщеним особам виплатили 42 млрд грн допомоги. 

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