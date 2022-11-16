Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Звертаємо увагу на запровадження вибіркових перевірок територіальними органами Національної соціальної сервісної служби України фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи", – повідомляють у Мінсоцполітики.

Під час проведення такої перевірки, у разі відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання чи перебування, посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті. При цьому внутрішньо переміщеній особі залишають повідомлення про необхідність протягом 10 календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі, коли внутрішньо переміщена особа протягом 10 календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

У Мінсоцполітики раніше заявляли, що підтримка переселенців буде пріоритетом у Держбюджеті-2023.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійІрина Верещук заявила, що з 24 грудня внутрішньо переміщеним особам виплатили 42 млрд грн допомоги.

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