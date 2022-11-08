Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНІАН.

За її словами, в Держбюджеті є необхідні кошти, аби продовжувати ці виплати.

"Ми виплатили вже понад 42 мільярди гривень нашим внутрішньо переміщеним особам і повинні повною мірою забезпечити всіх до кінця року – 2 тисячі на дорослого і 3 тисячі на дитину або на людину з інвалідністю", – сказала Верещук.

У Мінсоцполітики раніше заявляли, що підтримка переселенців буде пріоритетом у Держбюджеті-2023.

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