Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Він розповів, що із початком повномасштабного вторгнення Данило Денисевич разом із батьком пішли до Голосіївської ТрО, після чого поїхали на Схід України.

"Вчився на режисера. Мріяв знімати кіно. Ще будучи юнаком, 5 років тому, створив дуже глибокий філософський короткометражний фільм "Народження", - написав Цаплієнко.

Данило встиг відзначити свій 21-й день народження.