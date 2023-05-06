Мріяв знімати кіно: під Бахмутом загинув режисер-початківець Данило Денисевич
У ході боїв на Донеччині загинув Данило "Дозор" Денисевич, якому виповнився лише 21 рік. Хлопець вчився на режисера
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Він розповів, що із початком повномасштабного вторгнення Данило Денисевич разом із батьком пішли до Голосіївської ТрО, після чого поїхали на Схід України.
"Вчився на режисера. Мріяв знімати кіно. Ще будучи юнаком, 5 років тому, створив дуже глибокий філософський короткометражний фільм "Народження", - написав Цаплієнко.
Данило встиг відзначити свій 21-й день народження.
- У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних Силах.
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