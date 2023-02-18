Мудрик не врятував "Челсі" від ганебної поразки "Саутгемптону" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою лондонського "Челсі" з рахунком 1:0. Єдиний гол для "Саутгемптона" забив Джеймс Ворд-Праус, який бездоганно виконав штрафний удар наприкінці першого тайму.

На 64-й хвилині українець Михайло Мудрик з'явився на полі, проте не врятував "Челсі" від поразки. Хоч на останніх секундах у півзахисника і була можливість пробити по воротах після кутового.

У турнірній таблиці АПЛ "Саутгемптон" займає останню позицію, для них це лише п'ята перемога в цьому сезоні.

"Челсі" займає 10 місце та відстає від зони Ліги чемпіонів на 10 очок.

Англійська Прем'єр-ліга

24-й тур

18 лютого

"Челсі" - "Саутгемптон" 0:1

Гол: Ворд-Праус, 45+1