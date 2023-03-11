Мудрик віддав перший асист за "Челсі" і долучився до перемоги над "Лестером" в АПЛ
У 27-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" переміг "Лестер"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Лестером" з рахунком 3:1. Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і на 78-й хвилині головою віддав результативну передачу на Матео Ковачича - це перший асист українця у лондонській команді.
Мудрик і забив сьогодні, але цей гол був скасований через офсайд. Українець також розпочав гольову атаку, де відзначився Жоау Фелікс, але і той гол був скасований.
У турнірній таблиці "Челсі" займає 10 місце і відстає від зони Ліги чемпіонів на 11 очок.
Для Мудрика сьогодні був 7-й матч за "синіх".
Англійська Прем'єр-ліга
27-й тур
11 березня
"Лестер" - "Челсі" 1:3
Голи: Дака, 39 - Чілвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78
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