Мудрик віддав перший асист за "Челсі" і долучився до перемоги над "Лестером" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Челсі" над "Лестером" з рахунком 3:1. Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі і на 78-й хвилині головою віддав результативну передачу на Матео Ковачича - це перший асист українця у лондонській команді.

Мудрик і забив сьогодні, але цей гол був скасований через офсайд. Українець також розпочав гольову атаку, де відзначився Жоау Фелікс, але і той гол був скасований.

У турнірній таблиці "Челсі" займає 10 місце і відстає від зони Ліги чемпіонів на 11 очок.

Для Мудрика сьогодні був 7-й матч за "синіх".

Англійська Прем'єр-ліга

27-й тур

11 березня

"Лестер" - "Челсі" 1:3

Голи: Дака, 39 - Чілвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 78