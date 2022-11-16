Мудрик заявив, що "Шахтар" ставить шлагбаум для його трансферу в Європу
Лідер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик впевнений, що фінансові запити "гірників" у 100 млн євро є нереалістичними, і ставлять "шлагбаум" для його трансферу в топчемпіонат
Про це повідомляє SportArena.
Інтерв'ю гендиректора "Шахтаря" Сергія Палкіна, де він заявив, що Мудрик коштує 100 млн євро, поранили мрію українця про перехід в європейський топчемпіонат.
"Я з усією повагою ставлюся до УПЛ, але кожен футболіст має мрію, грати в топклубі й в топлізі – я не виняток. Я на 100% впевнений, що із чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 млн. Прочитавши інтерв’ю гендиректора, не приховуватиму, був дуже засмучений. Сума у 100 млн ставить шлагбаум для мого переходу до топчемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено – це точно. Проте я професіонал, у нас залишилося кілька складних ігор у чемпіонаті, в яких ми зобов’язані перемагати, і я прикладатиму для цього максимум зусиль", - заявив Мудрик.
У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 16 матчів, забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.
- 11 листопада повідомлялося, що англійський "Арсенал" запропонував за Мудрика 60 млн євро.
- В інтерв'ю Владі Седан Михайло Мудрик заявив, що хотів би перейти в європейський клуб вже взимку.
- Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловив переконання, що клубу вдасться продати Мудрика за 100 млн євро.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе