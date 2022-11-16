Про це повідомляє SportArena.

Інтерв'ю гендиректора "Шахтаря" Сергія Палкіна, де він заявив, що Мудрик коштує 100 млн євро, поранили мрію українця про перехід в європейський топчемпіонат.

"Я з усією повагою ставлюся до УПЛ, але кожен футболіст має мрію, грати в топклубі й в топлізі – я не виняток. Я на 100% впевнений, що із чемпіонату України навряд чи куплять гравця за 100 млн. Прочитавши інтерв’ю гендиректора, не приховуватиму, був дуже засмучений. Сума у 100 млн ставить шлагбаум для мого переходу до топчемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено – це точно. Проте я професіонал, у нас залишилося кілька складних ігор у чемпіонаті, в яких ми зобов’язані перемагати, і я прикладатиму для цього максимум зусиль", - заявив Мудрик.

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 16 матчів, забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.

11 листопада повідомлялося, що англійський "Арсенал" запропонував за Мудрика 60 млн євро.

В інтерв'ю Владі Седан Михайло Мудрик заявив, що хотів би перейти в європейський клуб вже взимку.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловив переконання, що клубу вдасться продати Мудрика за 100 млн євро.

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