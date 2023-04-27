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OPINION

Мудрику, тікай з "Челсі"

Влад Дідусь
27 квітня, 2023 четвер
19:03
Погляд Влад Дідусь

Чи взагалі варто було переходити Михайлу Мудрику в лондонський "Челсі"?

Коли взимку цього року Михайло Мудрик переходив зі "Шахтаря" до "Челсі" ми не чекали, що українець одразу стане топгравцем АПЛ. Безумовно вінгер наразі не готовий до темпу, стилю та фізичних вимог англійського футболу. Йому потрібен час на адаптацію. Та навіть 2 асисти у 10 матчах — це цілком хороший результат у такому "Челсі".

Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії

Михайло Мудрик

Якби дивно це не звучало, але Мудрик потрапив у команду, яка абсолютно не вміє грати у футбол. Так, тут є чемпіони світу Канте та Енцо Фернандес, переможці ЛЧ Хаверц, Джеймс та Маунт, такі досвідчені гравці як Т. Сілва, Аспілікуета, Обамеянг. Але якщо не дивитись у минуле, які результати "Челсі" цьогоріч?

Безглузда трансферна політика, хаос у керівництві й тренерські ротації призвели до того, що зараз "Челсі" ближчий до зони вильоту, ніж до єврокубків. Інсайдери розповідають, що у команді також і нема єдності. Це не колектив, не футбольна сім’я, а просто величезна група гравців, яким не пощастило опинитись в одній команді одночасно.

Безглузда трансферна політика, хаос у керівництві й тренерські ротації призвели до того, що зараз "Челсі" ближчий до зони вильоту, ніж до єврокубків. Інсайдери розповідають, що у команді також і нема єдності. Це не колектив, не футбольна сім’я, а просто величезна група гравців, яким не пощастило опинитись в одній команді одночасно

Востаннє "Челсі" вигравав 13 березня. У квітні, за 7 матчів, вони забили аж ОДИН гол, до слова асист тоді віддав Мудрик. Дотепно, але такі результати команди, яка в цьому сезоні витратила на трансфери більше ніж 500 млн євро, і в підсумку змінила трьох тренерів.

Влітку на "Челсі" гарантовано чекатиме новий тренер, тактична перебудова та чистка складу. Когось продадуть, когось відправлять в оренду, з кимось не продовжать контракт, а когось все ж залишать у команді. Також прийдуть і нові футболісти. А яка доля буде у Мудрика?

До кінця сезону "Челсі" зіграє проти "Арсеналу", "Борнмута", "Ноттінгема", "Манчестер Сіті", "Ньюкасла" та "Ман Юнайтед". Серед цих команд у першій частині АПЛ "Челсі" перемагав лише у матчі з "Борнмутом". 

То ж які шанси, що зараз, у гіршій формі ніж восени, лондонці зможуть завоювати хоча б 4 бали? А якщо вони далі не забиватимуть і просто програють всі матчі?

Зараз до зони вильоту 10 очок. І ризик вилетіти в Чемпіоншип — це не жарти, а реальність, якщо футболісти "Челсі" не одумаються.

То що робити Мудрику влітку? Тікати? Залишатись? Чи може краще піти в оренду?

Спеціально для Еспресо

Про автора. Влад Дідусь, спортивний оглядач Еспресо.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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