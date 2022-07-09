Мусульмани України святкують Курбан-байрам

Про це йдеться у вітальному слові Ісмагілова.

"Вітаємо мусульман України і всього світу (окрім окупантів), й просимо у Всевишнього Аллага мира і милості для нашої країни і нашої мусульманської умми, просимо перемоги та звільнення всіх тимчасово окупованих територій", - йдеться у привітанні.

Також він закликав бути щедрими й жертовними.

"Хто має змогу в цей важкий час жорстокої війни з російськими окупантами зробити курбан, нехай його зробить, і нагодує тих, хто потребує", - додав він.

Відомо, що Курбан-байрам (тюрк.) - свято жертвопринесення, одне з двох щорічних головних свят мусульман. Другим таким святом є Ураза-байрам, свято розговіння.

16 березня Саід Ісмагілов звернувся до сирійців з проханням не їхати зі зброєю до України, допомагаючи режиму Путіна. Він закликав мусульман з усіх країн світу не ставати на бік злочинця, агресора, нападника.

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