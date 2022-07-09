Мусульмани України святкують Курбан-байрам
Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" (до 2022 року), а нині воїн ЗСУ Саїда Ісмагілова привітав українських мусульман зі святом Курбан-байрам
Про це йдеться у вітальному слові Ісмагілова.
"Вітаємо мусульман України і всього світу (окрім окупантів), й просимо у Всевишнього Аллага мира і милості для нашої країни і нашої мусульманської умми, просимо перемоги та звільнення всіх тимчасово окупованих територій", - йдеться у привітанні.
Також він закликав бути щедрими й жертовними.
"Хто має змогу в цей важкий час жорстокої війни з російськими окупантами зробити курбан, нехай його зробить, і нагодує тих, хто потребує", - додав він.
Відомо, що Курбан-байрам (тюрк.) - свято жертвопринесення, одне з двох щорічних головних свят мусульман. Другим таким святом є Ураза-байрам, свято розговіння.
- 16 березня Саід Ісмагілов звернувся до сирійців з проханням не їхати зі зброєю до України, допомагаючи режиму Путіна. Він закликав мусульман з усіх країн світу не ставати на бік злочинця, агресора, нападника.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе