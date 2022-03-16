Лідер мусульман України закликав сирійців не їхати воювати за Путіна

Про це Саід Ісмаілов повідомив у зверненні, інформує Еспресо.TV

Через кілька днів після того, як Володимир Путін схвалив те, що, за його словами, до 16 000 добровольців з Близького Сходу готові воювати за Росію, головний муфтій України оприлюднив повідомлення, в якому закликає сирійців не вступати у війну.

"Путін хоче найняти вас, щоб ви їхали воювати в Україну. Не приходьте сюди вбивати нас, не чиніть гріха. Мусульмани – це частина України. Ми захищаємо нашу націю. Україна не нападала на Росію. Росія напала на Україну", - зазначив духовний лідер мусульман України.

Також він закликав мусульман з усіх країн світу не ставати на бік злочинця, агресора, нападника.

"Не ставайте на бік Росії, яка вбиває нас і напала на нашу країну", – підкреслив муфтій.

Він закликав мусульман не підтримувати російський злочин, який є великим гріхом. Натомість навпаки попросив ставати на бік України й допомагати – молитвами, пожертвами, підтримкою. Адже це зараз – дуже для нас важливо.

"Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він утримав мусульман та усіх людей від такої великої помилки. Не будьте злочинцями проти України. Будьте людьми миру, справедливості та добра", – підсумував головний муфтій.

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