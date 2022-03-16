Лідер мусульман України закликав сирійців не їхати воювати за Путіна
Головний муфтій звернувся до сирійців з проханням не їхати зі зброєю на нашу землю, де проживає чимало мусульман.
Про це Саід Ісмаілов повідомив у зверненні, інформує Еспресо.TV
Через кілька днів після того, як Володимир Путін схвалив те, що, за його словами, до 16 000 добровольців з Близького Сходу готові воювати за Росію, головний муфтій України оприлюднив повідомлення, в якому закликає сирійців не вступати у війну.
"Путін хоче найняти вас, щоб ви їхали воювати в Україну. Не приходьте сюди вбивати нас, не чиніть гріха. Мусульмани – це частина України. Ми захищаємо нашу націю. Україна не нападала на Росію. Росія напала на Україну", - зазначив духовний лідер мусульман України.
Також він закликав мусульман з усіх країн світу не ставати на бік злочинця, агресора, нападника.
"Не ставайте на бік Росії, яка вбиває нас і напала на нашу країну", – підкреслив муфтій.
Він закликав мусульман не підтримувати російський злочин, який є великим гріхом. Натомість навпаки попросив ставати на бік України й допомагати – молитвами, пожертвами, підтримкою. Адже це зараз – дуже для нас важливо.
"Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він утримав мусульман та усіх людей від такої великої помилки. Не будьте злочинцями проти України. Будьте людьми миру, справедливості та добра", – підсумував головний муфтій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе