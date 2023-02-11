Музей Метрополітен у США визнав ще двох художників українцями
Один з найбільших у світі музеїв, Метрополітен у Нью-Йорку, визнав Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими, а не російськими художниками
Про це йдеться на сайті музею.
У підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), який зберігається в галереї цього художнього музею, відтепер значиться, що це робота українця Іллі Рєпіна.
Так само у підписі до роботи Івана Айвазовського він зазначений українцем.
- 8 лютого Музей мистецтва Метрополітен змінив у своїх описах національність уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі з росіянина на українця. Також цей музей змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні".
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