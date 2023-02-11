Музей Метрополітен у США визнав ще двох художників українцями

Про це йдеться на сайті музею.

У підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), який зберігається в галереї цього художнього музею, відтепер значиться, що це робота українця Іллі Рєпіна.

Так само у підписі до роботи Івана Айвазовського він зазначений українцем.